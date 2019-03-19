Россиян решили подчинить полицейским предостережениям

Российские полицейские могут получить право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения, когда их действия создают опасность совершения преступления или правонарушения. Об этом пишет «Коммерсантъ» во вторник, 19 марта.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов и направлен на то, чтобы уравнять стражей порядка с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и прокуратуры, у которых подобное полномочие уже есть.

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«Важно понимать, что это никак не усилит контроль полиции, никаких дополнительных репрессивных функций силовые ведомства не получат. И, так как мы говорим о предотвращении, о профилактике преступлений, такую функцию полиции можно будет считать правозащитной», — рассказал изданию один из авторов документа депутат Александр Хинштейн.

По словам сопредседателя Московской Хельсинкской группы, диссидента Валерия Борщева, следствием принятия таких поправок станет возвращение к практике произвола силовых структур, существовавшей в советские времена. «Явная ограничительная и репрессивная мера», — отметил правозащитник.

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