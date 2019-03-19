Поступило предложение упростить визы для иностранцев

Национальное конгресс-бюро обратилось в Министерство экономического развития России с предложением ввести специальный визовый режим для иностранных участников деловых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

По мнению авторов инициативы, упрощенный порядок оформления виз повысит привлекательность России для проведения международных форумов и конгрессов. В документе, направленном в министерство, отмечается, что недавно практику безвизового въезда для участников конгрессов ввела Белоруссия. Более того, страны Евросоюза, которые часто выступают конкурентами России на проведение международных мероприятий, предоставляют участникам конгрессов безвизовый въезд и специально указывают это обстоятельство в заявках на участие в тендерах.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что инициатива Национального конгресс-бюро по упрощению процедуры выдачи виз своевременна в свете поручения главы государства об упрощении порядка оформления виз в туристических целях. Кроме того, по его мнению, нужно использовать уникальный опыт по использованию специального режима выдачи виз на прошедшем чемпионате мира по футболу.

Говоря о привлечении международных деловых мероприятий в нашу страну, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил: «С учетом того, что каждый участник во время своего пребывания на мероприятии в среднем тратит в 3-4 раза больше средств, чем обычный турист, можно предположить, что введение льготных процедур получения виз окажет благоприятное влияние как на бюджет страны, так и на бюджет отдельных регионов, а также на деятельность компаний, занятых в событийной индустрии».

Авторы инициативы указывают на то, что около 70 процентов всех участников международных деловых мероприятий на территории России составляют граждане иностранных государств. Однако сейчас упрощенный визовый режим существует только для участников мероприятий, проводимых крупнейшими организаторами и поддерживаемых правительством. Гости остальных проектов, в том числе значимых, авторитетных отраслевых и научных конгрессов, оформляют визы в общем порядке и никакими льготами не пользуются. Хотя во всем мире практика выдачи упрощенных виз на срок до 30 дней при снижении консульских сборов себя полностью оправдала.