Рокеры P.O.D. выступят в Москве

В Москве выступит американская рок-группа P.O.D. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты приедут в Россию в рамках тура, организованного в поддержку десятого альбома Circles. Их концерт состоится 20 марта на столичной площадке «Главклуб Green Concert». Перед ними на сцене появится российский коллектив TiMonkeys.

Группа создана в 1990 году в Калифорнии. Их название расшифровывается как Payable on Death («к оплате в случае смерти»). За свою карьеру христианские рокеры успели попробовать себя во многих тяжелых жанрах, включая регги-рок и латино-метал.

Музыкантов неоднократно номинировали на премию «Грэмми», а все их релизы, выпущенные с 2001 по 2008 год, попадали в десятку национального хит-парада и возглавляли христианский чарт Billboard. В общей сложности P.O.D. продали 13 миллионов копий своих альбомов по всему миру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!