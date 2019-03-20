Кормивший Месси и Бандероса VIP-повар стал жертвой разбойников в Москве

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Карлос Мартин Репетто

Повар топ-класса Карлос Мартин Репетто, работающий в одной из престижных российских гостиниц, стал жертвой разбойников в Москве. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, нападение на аргентинца Репетто, который кормил Лионеля Месси, Антонио Бандераса и Дженнифер Лопес, было совершено вечером 19 марта на Ленинградском шоссе. Двое неизвестных напали на потерпевшего со спины, нанесли ему несколько ударов, а затем забрали документы и кошелек с 50 тысячами рублей.

Позже Репетто нашел собственные документы в ближайшем мусорном баке — и не стал писать заявление в полицию. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.

24 марта 2017 года сообщалось, что участники преступной группы, совершившие убийство родственника московского повара и покушавшиеся на него самого, приговорены к длительным срокам лишения свободы.

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