Названа причина необъяснимой внезапной смерти

Ученые Университета Айовы пришли к выводу, что неспособность человека проснуться, когда в его крови повышается уровень углекислого газа, может быть причиной синдрома внезапной детской смерти и синдрома внезапной смерти при эпилепсии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По мнению исследователей, обычно человек просыпается, если его дыхательные пути окажутся перекрыты во время сна, например, одеялом. Однако неправильная работа рецепторов серотонина в среднем мозге может препятствовать этому рефлексу. Так, результаты вскрытий погибших от синдромов внезапной смерти продемонстрировали, что в их мозге наблюдаются нарушения в серотониновой системе. Специалисты считают, что существует пока не открытый путь, благодаря которому серотониновые рецепторы нейронов, участвующих в дыхании, реагируют на повышение углекислого газа в крови.

Серотонин — один из нейромедиаторов, обеспечивающих взаимодействие нервных клеток. Он отвечает за регуляцию многих физиологических процессов в организме, включая пищеварение, возбуждение, возникновение чувства радости и удовлетворения.

В сентябре прошлого года сообщалось, что исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили механизм гипертрофической кардиомиопатии, которая является причиной внезапной остановки сердца во время физических нагрузок. Оказалось, что ключевую роль в этом состоянии играет мутация в гене, который кодирует связывающий миозин белок С.

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