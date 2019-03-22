Потомок черных рабов засудила Гарвард из-за фото предков

В США чернокожая женщина подала в суд на Гарвардский университет из-за фотографий ее предполагаемых прародителей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Тамара Лэйнер (Тamara Lanier) утверждает, что на знаменитом снимке запечатлены ее далекие родственники, и просит его вернуть. Она также рассчитывает на компенсацию (сумма не уточняется) и требует, чтобы руководство университета признало «соучастие в увековечивании и оправдании рабства».

В Гарварде заявили, что пока не могут прокомментировать претензии женщины.

Как пишет издание, непонятно, как именно Лэйнер может доказать свое родство с запечатленными на фото людьми.

Фотография в 1850 году попала в руки преподавателя, который занимался доказательством того, что чернокожие являются низшей расой. Ее вновь обнаружили в 1976 году в закромах Музея археологии и этнологии Пибоди. Снимок считается одним из первых фото, на котором запечатлены американские рабы Северной Каролины. Мужчину, раздетого по пояс называют Ренти, а девушку — предположительно, его дочь — Дэлией.

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