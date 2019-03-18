Российский раб раскрыл причину убийства своего хозяина

Обвиняемый рассказал следователям о мотиве убийства предпринимателя из поселка Ванзеват Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Теплова, на которого работал. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, на производственной базе жили и работали несколько мужчин, приехавших из разных регионов страны на заработки. 31 января 2019 года между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого один зарезал другого, а затем, чтобы скрыть преступление, расчленил тело.

Вскоре владелец предприятия Теплов заметил, что один из его работников пропал. Предполагаемый убийца сообщил ему, что пропавший на самом деле бросил работу и уехал домой, но другой работник, ставший свидетелем убийства, рассказал предпринимателю правду.

Тогда Теплов стал шантажировать мужчину, зарезавшего работника: он требовал устранить всех свидетелей убийства, иначе он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В ответ на угрозы работник выстрелил в предпринимателя из ружья.

В своих первоначальных показаниях мужчина пытался ввести следователей в заблуждение — он говорил, что хозяина базы убил пропавший работник.

25 февраля сообщалось об обнаружении в Ванзевате тела предпринимателя в его доме с огнестрельным ранением. Местные жители рассказывали, что у погибшего были работники, которых он морил голодом и держал в рабских условиях, а после Нового года запретил давать им под запись продукты в местном магазине. У Теплова было до двух десятков работников, документы у них отбирали, кто-то убегал, кто-то просил местных помочь уехать. Односельчане предположили, что с предпринимателем мог расправиться один из его рабов.

По подозрению в совершении убийства был задержан 35-летний житель Вологодской области, работавший на принадлежавшей убитому производственной базе.

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