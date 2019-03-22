«Роснефть» высадила миллион саженцев

В 2018 году «Роснефть» в целях сохранения лесов высадила около миллиона саженцев. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Больше всех из подразделений компании в данном направлении работает «РН-Юганскнефтегаз», посадивший с 2012 по 2018 годы более 3,6 миллиона сеянцев сосны Сибирской (Кедровой). Приживаемость лесных культур на участках, созданных предприятием, достигает 95 процентов.

В свою очередь, нефтяники «Варьеганнефтегаз» в 2018 году произвели посадку нового хвойного леса на площади свыше 47 гектар.

Лесовосстановление в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАО-Югры «Томскнефть» ведет пятый год, исходя из принципа «гектар за гектар». Это означает, что при ведении хозяйственно-производственной деятельности «Томскнефти» безвозвратные потери леса абсолютно исключены. В 2017 году нефтяники высадили 96 тысяч саженцев на площади 19 гектаров. В 2018 году компенсационные посадки произведены еще на трех гектарах.

В компании уточняют, что в качестве основной задачи в области охраны окружающей среды, в «Роснефти» видят минимизацию негативного воздействия от производственной деятельности.