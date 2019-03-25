Футболист оказал первую помощь противнику на поле

Полузащитник сборной Грузии Жано Ананидзе оказал первую помощь защитнику команды Швейцарии Фабиану Шеру на футбольном поле. Об этом сообщает Sports.ru.

Во время матча квалификации Евро-2020 Шер столкнулся с грузинским футболистом Джемалом Табидзе, после чего потерял сознание. Ананидзе, который оказался ближе всех к швейцарцу, вытащил у него запавший язык. В свою очередь, Табидзе из-за столкновения получил сотрясение мозга.

«Ничего не могу вспомнить. Несколько секунд я был без сознания», — прокомментировал инцидент Шер, который, несмотря на травму, доиграл матч до конца.

Встреча Грузии и Швейцарии закончилась со счетом 0:2. На 56-й минуте гол в ворота грузинов забил Стивен Цубер, Денис Закария повторил это на 80-й минуте.

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