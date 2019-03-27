Раскрыт заработок модных блогеров

Ведущее PR-агентство Великобритании Vuelio определило, сколько зарабатывают фешен- и бьюти-блогеры в 2019 году. Исследование публикует издание Metro.

Эксперты выяснили, что доход инфлюенсеров (в зависимости от сферы их специализации) может варьироваться от 100 до 1000 фунтов стерлингов за каждый рекламный пост (от 8,5 до 85 тысяч рублей).

Наиболее доходными исследователи назвали пять сегментов: стиль жизни, еда и напитки, мода и красота, воспитание детей и путешествия.

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Оказалось, что те, кто освещает новинки из мира моды, получают наивысшее вознаграждение за публикацию: доход 17 процентов всех фешен- и бьюти-блогеров достигает тысячи фунтов. Однако в среднем он составляет от 100 до 250 фунтов.

Также отмечается, что в настоящий момент самыми популярными стали блоги о стиле жизни и воспитании детей, а блоги, посвященные моде, напротив, наименее актуальными.

В ноябре 2018 года американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире, которым не исполнилось 30 лет. Первое место в списке заняла участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» — 21-летняя Кайли Дженнер. Она заработала 166,5 миллиона долларов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го на собственной линии косметики.

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