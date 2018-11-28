Раскрыт доход самой богатой молодежи в мире

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Кайли Дженнер

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире, которым не исполнилось 30 лет.

Первое место в списке заняла участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» — 21-летняя Кайли Дженнер. Она заработала 166,5 миллионов долларов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го на собственной линии косметики Kylie Cosmetics.

Далее следует 27-летний британский поп-музыкант и актер Эд Ширан с годовым заработком в 110 миллионов долларов. Третью строчку в рейтинге занял 26-летний бразильский футболист Неймар, заработав 90 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей также вошли певица Тейлор Свифт, музыканты The Weeknd и Дрю Таггарт, баскетболист Джеймс Харден, боксер Сауль Альварес, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян — модель и предприниматель Кайли Дженнер — станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Дженнер, которой в августе исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов.

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