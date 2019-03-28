В Москве выступят авторы саундтрека к фильму «Суспирия»

В Москве впервые выступит итальянская прогрессив-рок-группа Goblin. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 марта.

Концерт коллектива состоится 13 мая в клубе «16 тонн». Они известны как авторы музыки к таким фильмам ужасов, как «Суспирия» и «Рассвет мертвецов». Лидер Radiohead Том Йорк отмечал, что артисты создали мощный саундтрек к «Суспирии», который был очень сильно привязан к своему времени.

Группа, которая изначально называлась Cherry Five, была создана в 1975 году. Ее основателями были рок-пианист Клаудио Симонетти, гитарист Массимо Моранте, басист Фабио Пиньятелли и барабанщик Уолтер Мартино. На протяжении своей карьеры музыканты активно сотрудничали с режиссером Дарио Ардженто и создавали саундтреки к хоррорам. Их последний альбом Goblin Rebirth вышел в 2015 году.

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