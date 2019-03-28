В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка

В китайском городе Шэньян провинции Ляонин у полицейского участка прогремел взрыв. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Xinbei Baowang.

Согласно заявлению полиции, в первой половине дня по местному времени неизвестный мужчина совершил поджог, после чего на первом этаже участка привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам подозреваемый.

Xinming Wang сообщает о двух пострадавших полицейских и одном сотруднике отделения. Отмечается, что они получили легкие травмы.

Личность и мотивы нападавшего пока неизвестны, проводится расследование.

Очевидцы событий рассказали журналистам, что услышали громкий хлопок примерно в 14:20 по местному времени (9:20 мск). На место прибыли две бригады пожарных и одна машина скорой помощи. Женщина в полицейской форме была ранена в плечо.

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