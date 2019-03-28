Трехлетний мальчик перезнакомился со всем самолетом и умилил пользователей сети

dailymail.co.uk

Видео с приветливым мальчиком Оливером, который познакомился со всеми пассажирами самолета, летящего в американский город Тампа, восхитило пользователей сети. На ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

Трехлетний малыш шел по проходу лайнера и спрашивал каждого пассажира, как его зовут. После этого он приветствовал нового знакомого по имени. На встречные вопросы о его собственном имени он часто не отвечал.

Ролик записала мать Оливера. Позднее она рассказала, что ее сын часто заговаривает со случайными встречными, называя их своими друзьями. По ее словам, случай, попавший на видео, типичен для ее ребенка. «Он начинает разговаривать с незнакомцами, куда бы мы ни пошли», — заметила она.

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