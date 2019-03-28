Рубль назвали самой стабильной валютой развивающихся стран

Рубль оказался самой стабильной валютой среди валют развивающихся стран на фоне недавней волатильности. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в кулуарах Международного финансово-банковского форума.

«Российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению со всеми остальными на этом фоне», — сказала она.

По данным Московской биржи, рубль на торгах 27 марта ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вплотную подошел к 65 рублям, увеличившись на 0,8 процента, евро оказался выше 73 рублей, прибавив 0,6 процента. Валюты других развивающихся стран дешевели на 3-5 процентов.

Валюты развивающихся стран слабеют после решения Федеральной резервной системы США (американский центральный банк) и Европейского центрального банка сохранить базовые процентные ставки на текущем уровне. На фоне смягчения риторики регуляторов инвесторы стали опасаться замедления темпов роста мировой экономики и начали покидать валюты развивающихся стран из-за усиления рисков. Ослабление этих валют также наблюдается на фоне завершения налогового периода.

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