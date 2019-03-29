Власти Подмосковья заявили об исчерпаемости ресурсов и анонсировали «Час Земли»

Экологическая акция «Час Земли» пройдет 30 марта в Московской области, ее цель — привлечь внимание людей к проблеме истощения природных ресурсов, сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 29 марта.

«Уменьшение потребления давно перестало быть чисто экономическим вопросом. Ресурсы планеты исчерпаемы. (...) Перед собой и своими коллегами я ставлю задачу — усилить экологический аспект акции и донести его до максимального количества людей», — сказал он.

По его словам, Подмосковье не первый год поддерживает инициативу Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Организаторы акции призывают в этот день на один час отключить внутреннее освещение зданий, а также архитектурно-художественную подсветку в знак неравнодушия к будущему планеты», — говорится на сайте областного правительства.

В прошлом году в регионе в день акции была отключена внутренняя и архитектурно-художественная подсветка 380 зданий, в том числе в Доме Правительства.

Впервые акция состоялась в 2007 году. Россия присоединилась к ней спустя два года.