«Час Земли» установил рекорд по числу стран-участниц

Экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час земли» стала самой масштабной за всю историю проекта. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на WWF.

«"Час Земли" в 2017 году стал самым массовым в истории — к акции присоединились более 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году. В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов страны — в 1,5 раза больше, чем в 2016 году», — сказано в сообщении.

Экологическая акция «Час Земли» прошла в 11-й раз, впервые она состоялась в 2007 году в Австралии. С тех пор каждый год в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 ее участники на 60 минут выключают свет и электроприборы.

В России на это время убрали подсветку самых известных памятников архитектуры и ряда правительственных и общественных зданий, среди которых — Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Лужники, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Нижегородский кремль, Собор Александра Невского в Краснодаре и другие.

Организаторы объяснили, что задача акции — не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание в экологическим проблемам. В этом году WWF призывает задуматься об ответственном отношении человека к природе и последствиях своего на нее воздействия, поэтому лозунгом был выбран «Меняй себя, а не планету».