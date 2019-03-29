Названы самые востребованные в Подмосковье профессии

В Подмосковье сегодня наиболее востребованы токари, электрогазосварщики, электромонтеры, водители, повара и слесари-ремонтники, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 29 марта.

Также сегодня высока потребность во врачах, медсестрах, инженерах, конструкторах, технологах, менеджерах и воспитателях, добавила Фаевская.

С точки зрения профессий будущего, по ее словам, самыми востребованными отраслями являются биология, медицина, IT, робототехника и химия. «Регион с каждым годом все больше будет нуждаться в высококвалифицированных, молодых и энергичных специалистах в самых различных областях экономики», — сказала она.

Министр отметила, в подмосковных школах регулярно проводятся мероприятия по профориентированию. Кроме того, консультации по вопросам трудоустройства и помощь с выбором профессии взрослому населению оказывают в центрах занятости.

В ноябре прошлого года Ирина Фаевская рассказала о востребованности на рынке труда людей рабочих специальностей.

