«Русал» посадит миллион деревьев в рамках масштабного экологического проекта

Более одного миллиона деревьев посадит на территории России один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «Русал» в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов. Об этом говорится в сообщении компании.

Это первый в России проект подобного масштаба по восстановлению лесов, который компания реализует в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа».

«Проблема изменения климата и выбросов парниковых газов является одним из самых актуальных вызовов в современном мире. «Углеродный след» продукции, выпускаемой компанией, — один из самых низких в отрасли, и в перспективе мы намерены компенсировать выбросы парниковых газов, составляющие углеродный след первичного алюминия, производимого Русалом», — отметил генеральный директор компании Евгений Никитин. На это, по его словам, направлены, как собственные проекты компании по технологической модернизации, так и масштабная инициатива по восстановлению и защите лесов в России.

Ранее, в рамках Красноярского экономического форума, «Русал», Федеральное агентство лесного хозяйства и правительство Красноярского края подписали соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов. Этот документ предусматривает, в частности, посадку в регионе не менее 500 тысяч деревьев на площади 120 гектаров, а также организацию работ по охране лесов от пожаров с помощью авиации на территории Нижне-Енисейского лесничества. Эти работы будут проводиться на площади более 500 тысяч гектаров и позволят расширить область постоянного контроля над лесами лесничества, что минимизирует риски пожаров и незаконных вырубок. Также «Русал» посадит более 500 тысяч деревьев в других регионах России на общей площади более 120 гектаров.

Реализуемая «Русалом» программа по восстановлению и защите лесов способствует достижению поставленной ООН цели в области устойчивого развития, предполагающей восстановление 350 миллионов гектаров лесов по всему миру к 2030 году в рамках борьбы с климатическими изменениями.

Хотя темпы глобального сокращения площади лесов с начала 1990-х гг замедлились почти вдвое, потеря отдельных деревьев выросла на 50 процентов в последние годы. Вновь посаженным деревьям требуется до 13 лет, чтобы достичь максимального уровня поглощения CO2, поэтому постоянная защита существующих и посадка новых лесов имеют существенное значение для снижения уровня парниковых газов.

