Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

К строительству первой железной дороги в Республике Тыва привлекут военных. Проект может быть запущен уже в 2019 году. Об этом в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил глава региона Шолбан Кара-оол, пишет РБК. Предварительная стоимость проекта оценивается в 200 миллиардов рублей.

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По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона. Источники издания в правительстве подтвердили наличие такого обращения.

Срок строительства железной дороги Кызыл — Курагино составит от трех до пяти лет, заявил Шолбан Кара-оол. Он отметил, что «это не тупиковая дорога» — в дальнейшем участок Курагино — Кызыл продлят до Монголии и Китая. Информацию о том, что строительство дороги Кызыл — Курагино «в ближайших планах», подтвердил также губернатор Красноярского края Александр Усс (дорога должна связать Тыву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России).

Проект железной дороги обсуждался властями на протяжении 15 лет. Протяженность участка из Курагино в Кызыл составит более 400 километров. Это первая железная дорога на территории республики. Ожидается, что запуск проекта позволит активнее осваивать местные месторождения — к 2020 году по дороге должны перевозить 15 миллионов тонн угля, в том числе 12 миллионов с Элегестского месторождения.

В 2018 президент России Владимир Путина, директор ФСБ Александр Бортников и Сергей Шойгу провели выходные в Тыве. За год до этого Путин и Шойгу также отдыхали в республике. В 2013 году президент России побывал в Тыве на рыбалке и поймал на озере Токпак-Холь щуку весом 21 килограмм.

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