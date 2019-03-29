Умерла режиссер Аньес Варда

Французский режиссер, документалист и сценарист Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает RTL.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что она скончалась дома в окружении семьи.

Варда известна как режиссер, предвосхитивший возникновение французской Новой волны в кинематографе 1950-х. Она сняла такие художественные фильмы, как «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона» и «Пуэнт-курт», а также документальные ленты, среди которых «Лица, деревни», «Собиратели и собирательница» и «Далеко от Вьетнама». Помимо этого она выступила одним из сценаристов картины «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

В феврале 2018-го Варда, чья документальная лента «Лица, деревни» была номинирована на «Оскар», прислала на ежегодную встречу номинантов несколько картонных фотографий себя в полный рост.

В 2017 году режиссер получила почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.