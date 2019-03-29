Жителей арктических районов Якутии освободят от части налогов

Глава Якутии Айсен Николаев поручил местному правительству подготовить законопроект об обнулении некоторых налогов для жителей арктических районов региона, сообщает ТАСС.

«Поручаю правительству подготовить проект закона об обнулении транспортного налога для физических лиц арктических районов, а также прошу муниципальные районы освободить от уплаты налогов на имущество физических лиц и земельного налога для физических лиц — жителей арктических районов», — сказал Николаев на пленарном заседании VIII Съезда совета муниципальных образований республики — Ассоциации межмуниципального сотрудничества.

Глава республики добавил, что выпадающие доходы муниципальным образованиям будут компенсированы за счет бюджета Якутии. Предварительная стоимость инициативы — несколько десятков миллионов рублей ежегодно.

По информации ТАСС, в случае принятия документа обнуление налогов коснется жителей 13 северных и арктических районов Якутии.

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