В России отказались от умных счетчиков на газ

Правительство отказалось от идеи обязательной установки умных счетчиков на газ. Об этом в эфире «России 24» заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, требуемая на реализацию этого проекта сумма оказалась слишком чувствительной для граждан. «Правительство Российской Федерации не может принимать решение без учета интересов потребителей», — пояснил чиновник.

Козак добавил, что власти подождут, когда эти счетчики подешевеют и идея не будет так обременительна для россиян.

«Известия» в марте писали со ссылкой на направленное в правительство письмо Минэнерго, что в тарифы для потребителей могут включить расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Создание этой системы было оценено в 385 миллиардов рублей.

О планах внедрить в России умные счетчики газа стало известно в декабре. Тогда стоимость установки счетчиков по всей Центральной России оценивалась в 130 миллиардов рублей при цене установки одного устройства в пять тысяч рублей.

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