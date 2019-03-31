Раздевшихся ради флешмоба российских учительниц заметили в Британии

Флешмоб российских учителей, которые выкладывают фотографии в купальниках в поддержку уволенной коллеги Татьяны Кувшинниковой, обратил на себя внимание британских СМИ. Об акции сообщили Daily Mail и The Sun.

Daily Mail пишет, что Кувшинникову обвинили в том, что она оделась «как проститутка» и спровоцировала учеников «вожделеть» ее. После этого педагог получила поддержку от сотен коллег по всей стране, которые начали публиковать в соцсетях свои фотографии. Издание цитирует посты российских учителей, которые настаивают, что имеют право на частную жизнь, хобби, пирсинг и татуировки. Некоторые педагоги отмечают, что Кувшинникова подает детям хороший пример тем, что занимается спортом, и напоминают, что на телевидении можно найти гораздо более откровенный контент, чем фотография в купальнике. Статья набрала более 250 комментариев читателей, многие из которых поддержали российских педагогов.

The Sun также опубликовало фотографии учителей, в том числе на пляже и в бассейне, и перевело их посты.

30 марта в Госдуме поддержали педагогов, вступившихся за свою коллегу.

25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.

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