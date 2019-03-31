МиГ-27 разбился в Индии

В Индии потерпел крушение МиГ-27. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает Times of India.

Инцидент случился в 120 километрах к югу от города Джодхпур в штате Раджастхан. МиГ-27, принадлежащий индийским ВВС, поднялся в воздух на базе Утарлай. У него случились проблемы с двигателем, которые и привели к крушению. Пилот благополучно катапультировался.

Ранее в марте разбился истребитель МиГ-21 индийских воздушных сил, столкнувшись с птицей.

27 февраля Индия и Пакистан устроили воздушный бой в небе над Кашмиром. Накануне индийская авиация разбомбила лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за теракт против индийских военнослужащих. По данным СМИ, в воздушном бою Индия задействовала четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Пакистан поднял в воздух 24 самолета, в том числе восемь F-16.

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