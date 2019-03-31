Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов. Об этом сообщается на выставке в Немецком музее в Мюнхене, передает The Times.

Ранее неизвестные неполадки самолета обнаружили на его рентгеновских снимках. Из-за очень большой скорости, которую должен был развивать истребитель, топливо в нем быстро заканчивалось. Это вынуждало пилота часто возвращаться на исходную позицию. Отмечается, что в ходе испытаний самолета погибло множество пилотов.

Как отметил куратор авиации музея Андреас Хемпфер, использование самолетов было «чрезвычайно опасно для самих пилотов и оказалось техническим тупиком». Другой куратор, Феликс Вандер, добавил, что из-за высокой смертности истребители считались «одноразовыми».

Messerschmitt Me 163 использовался во время Второй мировой войны. Мог развивать скорость до 830 километров в час на уровне моря. Продолжительность полета составляла около восьми минут.

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