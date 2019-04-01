Тина Канделаки нашла работу в RT

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки начнет сотрудничество с RT, сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении топ-менеджера. Эту информацию подтвердил еще один источник, близкий к руководству канала. По его данным, контракт был подписан в марте сроком на один год.

Знакомый Канделаки уточнил, что она будет совмещать работу на RT с руководством «Матч ТВ», что не противоречит ее трудовому договору​ с холдингом «Газпром-Медиа», в который входит спортивный канал. По данным РБК, работа будет связана с сайтом русской редакции вещателя russian.rt.com. Канделаки подтвердила РБК информацию о начале сотрудничества с RT, отказавшись от дальнейших комментариев.

Канделаки давно знакома с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. В 2013 году они вдвоем вели еженедельное ток-шоу «Железные леди» на телеканале НТВ. Как сообщается на сайте, «идея формата принадлежала самим ведущим, которым, по их словам, "скучно сидеть тихо", когда есть что сказать по темам, вызывающим бурные дискуссии в обществе».

​В феврале этого года стало известно, что в RT начала работать оппозиционер Мария Баронова. Он занялась благотворительным проектом канала «Дальше действовать будем мы».

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