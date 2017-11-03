Канделаки рассказала о причинах ухода Дудя с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поведала о причинах ухода Юрия Дудя с канала. Об этом она рассказала в эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь», фрагмент которой опубликован на YouTube-канале.

Ведущая вечернего шоу Мария Командная передала Канделаки вопрос Дудя о происхождении убытков «Матч ТВ», на что гостья рассказала о том, что Дудь обижен на канал и в действительности частично виноват в закрытии программы «Культ тура» из-за отношений со спонсорами.

Канделаки также объяснила, что отказывается приходить во «вДудь» потому, что «интервью абсолютно обречено», и обвинила журналиста в навешивании ярлыков.

Шоу «Культ тура» выходило на «Матч ТВ» в 2015-2017 годах. В январе этого года из-за ухода спонсора его закрыли. В настоящее время Дудь является главным редактором Sports.ru и ведущим авторской YouTube-программы «вДудь».