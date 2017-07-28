Опубликован размер убытков «Матч ТВ»

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» в 2016 году понес убытки в размере 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

По сравнению с 2015 годом убытки выросли на полмиллиарда рублей. Выручка телеканала в 2016 году составила 13,04 миллиарда.

24 июля с «Матч ТВ» ушел Валерий Карпин, занимавший должность главного редактора футбольных трансляций телеканала с февраля 2017 года. До этого он выступал в качестве эксперта.

В январе 2016 года руководство «Матч ТВ» приняло решение оптимизировать численный состав сотрудников, включая ведущих и комментаторов.

Телеканал входит в холдинг «Газпроммедиа» (ГПМ, группа Газпромбанка) и функционирует с ноября 2015 года.