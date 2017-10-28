Оксимирон объяснил свой отказ дать интервью Юрию Дудю

Рэпер Оксимирон во время концерта в Санкт-Петербурге объяснил свое решение отказать в интервью журналисту Юрию Дудю. Видео опубликовано в Telegram-канале 4chan.

«Я не пошел к Дудю, потому что он подавал нам эту тему, что это нам нужно, чтобы собрать "Ледовый" и "Олимпийский". И что мы видим? Я единственный из всех, кто не пошел, мы все равно все собрали. Причем у меня никакого негатива к нему нет. Просто это как бы мы нужны им, а не они нам. (...) Дудю салют. Но нам это просто не нужно, нам хватает ажиотажа», — заявил рэпер.

Также Оксимирон добавил, что ему можно задать любой вопрос, но если он не захочет отвечать, то не будет этого делать.

Об отказе побеседовать с Дудем Оксимирон написал в своем Twitter 23 августа.