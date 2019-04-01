В России резко подешевел мобильный интернет

Средняя стоимость мобильного интернета в России снизилась в 2018 году на 33 процента — до 3-4 копеек за один мегабайт, пишет РБК со ссылкой на отчет, подготовленный руководителями компании «ВымпелКом» (владеет брендом «Билайн»).

Средняя стоимость мегабайта мобильного трафика в прошлом году равнялась четырем копейкам. В некоторых регионах она опустилась до уровня одной копейки за мегабайт, говорится в отчете.

По словам авторов, это связано с активным внедрением тарифов с безлимитным интернетом, к которому в прошлом году прибегли все крупнейшие операторы.

При этом эффект от такой политики разнился в зависимости от региона: в одних субъектах страны введение тарифов совпало с увеличивающимся спросом и спровоцировало рост среднего дохода от абонента в месяц (ARPU), в других вылилось в снижение выручки из-за ценовой борьбы между операторами.

В результате цены снизились в 40 регионах, что привело к уменьшению выручки операторов. Однако ситуация по-прежнему остается управляемой для основных игроков рынка, резюмируют авторы отчета.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия вошла в десятку стран с самым доступным мобильным интернетом. В то же время сообщалось, что ситуация на российском рынке может измениться с 1 января 2019 года в связи с тем, что вступят в силу законы об увеличении НДС с 18 до 20 процентов и размера сохраняемого трафика операторами связи.

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