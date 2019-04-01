Расплачиваться картой в ресторане оказалось небезопасно

Корпорация Earl Enterprise, владеющая сетью ресторанов в США, подтвердила утечку данных двух миллионов кредитных карт своих клиентов. Как сообщили специалисты компании KrebsOnSecurity, платежные данные продавались в сети на хакерских сайтах.

Злоумышленники заполучили номера 2,15 миллиона кредитных и дебетовых карт, имена их владельцев и даты срока действия. Данные были перехвачены с помощью вредоносных программ, установленных на терминалы оплаты.

Исследователи в области кибербезопасности из KrebsOnSecurity обнаружили утечку в феврале 2019 года. Компания Earl Enterprise признала, что хакеры крали данные клиентов с мая 2018 года по середину марта 2019-го. По словам сотрудников, в настоящий момент они сдерживают активность взломщиков.

Сотрудники Earl Enterprise также запустили сайт для клиентов, где каждый может проверить заведение, которое он посетил, на наличие утечек.

В июне 2018 года компания Exactis опубликовала в общем доступе данные 340 миллионов американцев. Досье включало в себя домашние адреса, номера телефонов и другие личные данные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!