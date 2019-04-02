Мощная волна обрушилась на туристов в самой безопасной стране и попала на видео

Háfjall / Facebook

Волна от рухнувшего в воду осколка ледника чуть не накрыла туристов в Исландии. Об этом сообщает Iceland Monitor.

На опубликованном видео видно, как крупная часть ледника Брейдамеркюрйекюдль, расположенного в лагуне Бреидамеркурлон на юго-востоке острова, откалывается и уходит под воду. В результате поднимается мощная волна и с ускорением движется в сторону наблюдавших за ледником людей.

Туристам удалось быстро вскарабкаться на ледяную скалу и спастись от воды.

Автор ролика — сотрудник туристического агентства «Хауфятль» Стефен Мантлер. По его словам, такие огромные волны — крайне редкое явление в лагуне. Он также отметил, что туристы были проинструктированы, как действовать в подобной ситуации, поэтому они «не были напуганы, а скорее воодушевлены».

В январе 2019 года Исландия стала самой безопасной страной в мире по версии журнала Global Finance. Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.

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