Российский чиновник выплатил 0,1 процента штрафа и освободился

Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Чужбинкин вышел из колонии строгого режима на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает Ivanovonews.

Чужбинкин был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 297 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере. На данный момент чиновник выплатил только 328 тысяч рублей, которые заработал в колонии. Из восьми лет он отсидел меньше четырех.

В октябре 2008 года Чужбинкин был назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области. Он занимал этот пост на протяжении пяти лет. В октябре 2013-го его задержали. Спустя два года суд вынес приговор, лишив чиновника права занимать должности в госструктурах на протяжении двух лет.

Отбывать срок он начал в кохомской колонии, но позднее по невыясненным причинам его этапировали в одну из колоний Владимирской области.

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