Раскрыт секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон

Подбирать одежду герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон последние несколько месяцев тайно помогает бывший редактор британской версии журнала Vogue Вирджиния Чедвик-Хили, более известная как Джинни. Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает Daily Mail.

«Джинни — секретное оружие Кэтрин. Она сильно изменила гардероб герцогини для публичных мероприятий и помогла ей обрести уверенность. Кейт была очень впечатлена и благодарна ей за помощь», — цитирует источник издание.

По данным Daily Mail, именно Джинни посоветовала Миддлтон выбрать для визита в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне в марте шелковую блузку пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей).

Также выяснилось, что 36-летняя Чедвик-Хили давно дружит с принцем Уильямом и его супругой. Чедвик-Хили училась вместе с ними в университете Сент-Эндрюс и была приглашена на их свадьбу, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве в 2011 году. Джинни сама является представительницей британской аристократии: ее отец — 3-й барон Страталмонд.

В декабре 2018 года принц Уильям высмеял костюм Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. «Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими. Тогда герцогиня Кембриджская появилась на публике в блейзере болотного цвета канадского бренда Smythe и брюках широкого кроя марки Jigsaw.

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