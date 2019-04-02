В ООН назвали число людей на Земле в 2050 году

Население Земли стареет и переезжает в города, а к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Комиссией ООН по народонаселению и развитию.

На данный момент население планеты составляет 7,7 миллиарда. К концу XXI века оно достигнет 11 миллиардов. Доклад с этими данными представил на 52-й основной сессии комиссии генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

Основной рост до 2050 года обеспечат страны Африки к югу от пустыни Сахара, а также страны Средней Азии и южноазиатские государства. Население Латинской Америки, Северной Америки и Европы существенно не изменится.

В докладе отмечается, что продолжительность человеческой жизни продолжает расти. Из-за того, что рождаемость при этом падает, доля людей старше 65 лет в развитых странах будет увеличиваться. По прогнозу ООН, в Европе она вырастет с 19 до 28 процентов, в Северной Америке — с 16 до 23 процентов.

Авторы доклада также прогнозируют массовую урбанизацию: доля городского населения, в настоящий момент составляющая 56 процентов, к 2030 году достигнет 60 процентов, а к середине века вырастет до примерно 68 процентов. В основном этот рост будет обеспечен странами Азии и Африки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!