Скандального министра спасли от выступления в Госдуме после взбучки

Министр экономического развития Максим Орешкин не будет выступать с отчетом перед депутатами Госдумы до аналогичного доклада премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет Daily Storm со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, соответствующее решение было принято в правительстве. Там решили, что чиновник не сможет добавить ничего нового к уже сказанному 6 марта, когда состоялся первый доклад Орешкина.

Тогда его выступление было прервано спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он отметил неподготовленность министра к правительственному часу и предложил выступить позднее. По его словам, подготовиться следовало и депутатам.

Первоначально повторный отчет Орешкина был назначен на 10 апреля, но теперь неизвестно, состоится ли он. 17 апреля с докладом о ходе выполнения майского указа президента в Госдуме выступит премьер Медведев.

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