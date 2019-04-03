Tele2 внедрил новый «умный» тариф

Tele2 вышел на рынок с новым «умным» тарифом, подстраивающимся под потребности абонента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что продукт «Мой онлайн+» умеет анализировать профиль потребления клиента и на основе этих данных предлагать оптимальное соотношение минут разговора и гигабайтов в пакете. Уровень абонентской платы при этом не меняется.

В компании также рассказали о том, что для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

«Особенность предложения в его простоте и прозрачности. "Умный" тариф проанализирует услуги клиента и предложит лучший пакет. При этом у абонента будет время, чтобы принять решение. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности или скачать в приложении промокод для бесплатного кофе в "Шоколаднице"», — прокомментировал новость директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первым на рынке начал персонифицировать тарифные планы. В 2017 году оператор внедрил опцию, позволяющую переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц, а с февраля 2019 года такая возможность доступна при подключении для всех абонентов Tele2. В апреле 2018 года оператор запустил обновленную тарифную линейку, предложив абонентам настоящий тарифный конструктор — возможность самостоятельно настраивать тарифный план.