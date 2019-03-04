Tele2 запустил полноценную платформу для геймеров

Мобильный оператор Tele2 первым на российском рынке запустил полноценную платформу для геймеров Cyberhero, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Уточнив при этом, что площадка объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы.

В частности, пользователи смогут стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом. Отличительной чертой сервиса является то, что он открыт не только для абонентов Tele2 — им смогут воспользоваться все любители киберспорта.

«Как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать. Мы создавали сервис так, чтобы он был ориентирован на геймерское сообщество в целом», — прокомментировал новость директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

В пресс-службе Tele2 рассказали также о том, что продукт ориентирован как на профессиональных игроков, так и на любителей киберспорта. Акцент в нем сделан на создании турнирной площадки, где пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Оператор предусматривает как минимум два еженеждельных турнира с призовым фондом от 5 тысяч рублей. В частности, на площадке будут проходить турниры по PUBG Mobile.

Кроме того, Cyberhero может работать как стриминговая платформа. Геймеры могут создать собственные каналы, а пользователи — вести онлайн-трансляции игр и размещать видео. Абоненты Tele2 по подписке и выполнении условий по количеству трансляций получают доступ к вещанию в Full HD без ограничений. Ролики в разделе «Видео» сортируются по числу просмотров и играм.

В ближайшее время компания также планирует запустить мобильное приложение Cyberhero.

По данным компании NewZoo, в 2018 году Россия заняла третье место в мире по размеру аудитории киберспортивных мероприятий и трансляций. Эксперты оценили общий размер аудитории киберспорта в мире в 394,6 миллиона человек. На первом месте по размеру аудитории киберспорта в 2018 году был Китай, где данный показатель составил около 150 миллионов человек, на втором — США (50 миллионов зрителей), на третьем — Россия с 22,3 миллиона человек.