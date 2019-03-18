Tele2 вернула абонентам приятные «Понедельники»

Оператор мобильной связи Tele2 возобновляет популярную в 2018 году программу «Понедельники Tele2». В первый день недели можно получить бесплатный кофе в крупной сети «Шоколадница» и скидку на поездку в такси Gett.

Как отметили в пресс-службе, акция «Понедельники Tele2» стала частью стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор делает абонентам подарки в партнерстве с другими компаниями. Цель проекта — предложить клиентам новый взгляд на обыденные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

По словам представителя Tele2, в программе лояльности компания фокусируется не на множестве разрозненных бонусов, а реальных подарках. Абоненты могут бесплатно выпить один из семи видов кофейных напитков в «Шоколаднице» и заказать Gett со скидкой 350 рублей, что эквивалентно средней стоимости на такси в Москве.

«После первых 6 понедельников 2018 года мы получили множество положительных отзывов о программе, поклонники проекта спрашивали о его возобновлении», — говорит Инна Походня, директор по маркетингу Tele2. «Сегодня компания не просто запускает вторую волну акции, но увеличивает ее продолжительность вдвое. На этот раз мы предлагаем клиентам три месяца понедельников по "другим правилам"», — отмечает она.

Программа «Понедельники Tele2» доступна московским клиентам с 18 марта по 10 июня. С 20 мая она начнет действовать и в других регионах России.