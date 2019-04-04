В честь своего юбилея «Афиша» подарит скидки в кино

В честь своего 20-летия издание «Афиша» подарит скидки на билеты в кинотеатры «Синема Парк», «Формула кино» и «Кронверк Синема». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 4 апреля.

Акция будет действовать до 30 апреля включительно, но не будет распространяться на вторники, так как в эти дни на сеансы установлена специальная сниженная цена. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод AFISHA20 на сайте кинотеатра или в мобильном приложении. Со всеми условиями акции можно ознакомиться на портале «Афиши».

Afisha.ru — медийно-сервисная платформа о развлечениях, включающее в себя издание «Афиша Daily», фестиваль «Пикник "Афиши"», YouTube-канал «Афиша Видео», сервис «Афиша Рестораны», а также мобильные приложения «Афиша», «Афиша Дети» и «Путеводители "Афиши"».

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