Женщина поймала парня на измене с мужчиной и потребовала миллион долларов

Жительница американского города Нашвилл, штат Теннесси, подала в суд на бывшего возлюбленного, который случайно позвонил ей во время секса с другим мужчиной. Об этом сообщает информационный портал Scoop Nashville.

Пожелавшая скрыть свое имя под инициалами П.Х. женщина заявила, что познакомилась с Грегори Коулом (Gregory Cole) в 2010 году. В 2014-м они начали встречаться, их отношения продолжались четыре года. Все это время американка была уверена, что ее возлюбленный гетеросексуален и хранит ей верность.

Однако в апреле 2018 года Коул случайно позвонил ей во время встречи с любовником. Вызов длился почти полтора часа. За это время женщина услышала «непристойные разговоры и озвучивание разнообразных действий, которые осуществлял он и его партнер».

Американка попыталась поговорить с Коулом по поводу услышанного, но он отказался это обсуждать.

Узнав об измене, женщина отправилась к врачу, чтобы сдать анализ на наличие заболеваний, передающихся половым путем. У нее диагностировали неизлечимый генитальный герпес. Американка утверждает, что до отношений с Коулом не страдала от этого заболевания.

Потерпевшая требует от Коула компенсацию в один миллион долларов (65,2 миллиона рублей) и обвиняет его в оскорблении действием, причинении эмоциональных страданий и мошенничестве.

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