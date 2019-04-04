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Не поверившая жалобам о насилии директор российского детдома ушла от наказания

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Натальи Федоровой — бывшего директора детского дома, где на протяжении нескольких лет насиловали воспитанников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Женщине вменялась халатность. Решение о прекращении дела было принято по ходатайству обвиняемой, поддержанному государственным обвинителем. «Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — указали в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что с 1991 года Федорова занимала должность директора детского дома №10, расположенного на улице Ивана Черных. По данным следствия, с 31 декабря 2006 года по 18 марта 2017-го она получала жалобы от несовершеннолетних воспитанников о насильственных действиях сексуального характера, но ни разу не отреагировала на эти обращения детей.

В результате преступной халатности Федоровой, по версии следствия, на протяжении длительного времени не были выявлены и совершались преступления на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников.

Об изнасилованиях стало известно благодаря документальному фильму студентки факультета культуры Гуманитарного института профсоюзов Екатерины Соболевской, писала «Медиазона». В ее фильме «Моя история» 26-летний Яков Яблочник, бывший воспитанник этого детдома, рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергался в детском доме.

После этого фильма было возбуждено уголовное дело. В апреле 2017 года пятерых сотрудников детского дома задержали по подозрению в педофилии.

Двум педагогам — 70-летнему Станиславу Виноградову и 46-летнему Михаилу Елину, и трем бывшим воспитанникам Павлу Прикащикову, Андрею Соловьеву и Кириллу Покалюку предъявили обвинения по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Всего по делу проходят 10 человек. Их дела рассматриваются в Кировском районном суде Санкт-Петербурга.

В ходе следствия Федорова призналась, что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала жалобы от воспитанников об изнасилованиях, но не верила детям, так как они состоят на учете в психоневрологическом диспансере и «могут фантазировать на сексуальные темы». Женщина доверилась репутации Елина и Виноградова, которых считала «уважаемыми людьми и педагогами с большим стажем работы», и не предпринимала никаких мер на протяжении 14 лет.

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