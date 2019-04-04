Зоозащитники попытались спасти лису от охотничьих псов и потерпели неудачу

В английском графстве Девон защитники животных попытались вмешаться в охоту и спасти лису от мучительной гибели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Члены группы Devon County Hunt Saboteurs («Противники охоты в графстве Девон») отправились на место предполагаемой охоты и последовали за собаками, которые преследовали добычу. Когда люди догнали их, около двадцати фоксхаундов уже настигли и окружили лису.

Зоозащитники попытались криками отогнать псов. Свора не послушалась их и продолжала рвать еще живую лису на части. За происходящим спокойно наблюдал верховой охотник. Он игнорировал призывы участников Devon County Hunt Saboteurs и не отзывал собак.

Одна из активистов сумела поднять лису, однако было поздно. У животного были выпущены внутренности и оторвана часть морды. Собаки кусали женщину за руки и пытались отобрать добычу. Некоторые из них держали в пасти клочки лисьей шкуры.

«Можете не сомневаться, это никакая не "случайность", — пишут участники Devon County Hunt Saboteurs в Facebook. — Во время охотничьего сезона такое происходит почти каждый день под видом "выслеживания". Мы сообщили об убийстве в полицию, но вряд ли они что-то сделают».

Британские защитники животных долгое время критиковали охоту на лис за жестокость. В 2004 году им удалось добиться запрета на травлю животных собаками в Англии и Уэльсе. Другие виды охоты, в том числе с собаками, разрешены. Несмотря на это, охотники пользуются лазейками в законе и продолжают спускать собак на лис.

Организатор попавшей на видео охоты в графстве Девон утверждает, что не нарушал закон. Он связал гибель лисы с вмешательством зоозащитников.

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