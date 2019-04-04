Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила начатую в 2017 году реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками. Теперь схемы ухода от уплаты налогов будут выявлять по-новому, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В частности, инспекции, которые специализируются на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний с целью выявить риски, характерные для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями.

До сих пор такие инспекции существовали только на федеральном уровне и контролировали две тысячи налогоплательщиков с доходами от 20 миллиардов рублей в восьми отраслях: нефтегазовый сектор, международные и транснациональные компании, АПК и розница, производство и строительство, добыча и переработка сырья, энергетика и коммуникации, цифровая экономика, финансовый рынок.

Теперь круг ответственности инспекторов будет уже: они будут контролировать лишь наиболее крупных игроков, годовой доход которых превышает 35 миллиардов рублей. В то же время им будут подчиняться 12 новых межрайонных инспекций в разных городах, которые будут контролировать бизнес поменьше.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Ранее министерство финансов предложило внести в Налоговый кодекс пять новых глав. Речь идет об уже имеющихся неналоговых платежах — утилизационном, гостиничном, экологическом сборах, о налоге с операторов связи и сборе с пользователей автодорог.

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