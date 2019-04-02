Минфин объяснил идею введения новых налогов

Возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей пока прорабатывается, решение по этому поводу еще не принято. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, сборах с большегрузов и операторов связи.

В ведомстве пояснили, что окончательный перечень неналоговых платежей для включения в Налоговый кодекс определят в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями. Пока же в министретсве ждут предложений и замечаний с их стороны.

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В Минфине пояснили, что систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, является единой позицией правительства. Это необходимо для обеспечения прозрачных и предсказуемых условий ведения бизнеса и предотвращения скрытого роста нагрузки на предпринимателей. В ведомстве подчеркнули, что в случае включения платежей в Налоговый кодекс их содержание и целевое назначение не изменятся.

Пока неналоговые платежи в России регулируются отраслевыми законами и нормативными актами. Однако в случае включения их в Налоговый кодекс власти смогут блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора. После 10-летнего моратория может наступить уголовная ответственность.

Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс. По мнению главных бизнес-объединений России, это чрезмерно увеличит нагрузку на бизнес.

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