Французские полицейские оскорбились из-за «террористической» детской песенки

Объединение французских полицейских подало иск к одной из начальных школ в комунне Людр из-за того, что ее ученики исполняли песню, якобы призывающую к правонарушениям и терроризму. Об этом сообщает Euronews.

Небольшой профсоюз полицейских под названием «Синдикат полиции Франции — полицейские в гневе», близкий к правым политическим партиям, подал жалобу против директора школы, расположенной неподалеку от города Нанси на северо-востоке страны.

Стражей закона возмутила песня, которую должны были исполнять ученики начальных классов. Она называется «Пропустить школу» и рассказывает о ребенке, который делал что угодно, чтобы не пойти на уроки: ходил в пижаме по улице, чтобы простудиться, щекотал пантеру, проглотил двух слизней, а также помочился на полицейского, взял в заложники свою сестру и взорвал школу с помощью динамита.

По мнению «гневных полицейских», школа таким образом учит ненависти, что ведет «к разложению наших социальных институтов и безответственности наших политиков».

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