Удары «Москитами» в Черном море попали на видео

Российские ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» провели учебные стрельбы в Черном море. Видео со стрельб опубликовал телеканал «Звезда».
Катера отрабатывали нанесение ракетных ударов на расстоянии более 30 морских миль (55,6 километра) противокорабельными сверхзвуковыми ракетами П-270 «Москит». Также в рамках учений экипажи катеров тренировались в нанесении ударов по условному противнику. По сообщению Минобороны, сложность учений заключалась в проведении удара с доворотом: в процессе полета ракета доворачивает курс на определенный угол чтобы попасть в цель.
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