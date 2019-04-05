Молодые подмосковные ученые получили премии губернатора

Молодых ученых в сфере науки и инноваций наградили премиями губернатора Московской области, торжественная церемония прошла в Красногорске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 апреля.

«Семь лет назад мы начали эту традицию. Ежегодно 15 премий получают молодые ученые или коллективы за научные исследования и разработки. Московская область по праву гордится своей наукой», — сказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

Лауреатами премии стали девять молодых ученых и шесть авторских коллективов. Премии присуждены за исследования в областях энергосбережения, биомедицины, биологии, физики, макрокинетики, аэродинамики, ракетостроения и электроники. Размер денежного вознаграждения — 700 тысяч рублей.

Хромов отметил, что сегодня развитию науки уделяется большое внимание. Он уточнил, что несколько местных наукоградов примут участие в конкурсах по созданию базы научно-образовательных центров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости усиления мер поддержки молодых изобретателей. По его словам, в интересах правительства, чтобы как можно больше жителей региона владели современными технологиями.