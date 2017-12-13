Воробьев оценил индустрию робототехники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к участникам молодежного инновационного форума «Робикон», который открылся в областном Доме Правительства в среду, 13 декабря. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мы рассматриваем роботов как точку нового технологического роста. Для нас важно, чтобы современными технологиями владело как можно больше молодых ребят. Я надеюсь, что наш форум, который собрал более тысячи молодых ученых, изобретателей, будет полезен для каждого из вас», — сказал Воробьев в ходе видеообращения к участникам форума.

Губернатор отметил, что соревнования на Кубок по робототехнике, которые проводятся в рамках форума, позволят выявить самых талантливых юных изобретателей Подмосковья. «Желаю участникам новых знакомств, продуктивного обмена мнениями, успеха и удачи», — заключил глава региона.

Ранее в среду министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что форум станет дискуссионной и выставочной площадкой в сфере инноваций для более чем тысячи лучших молодых инноваторов, ученых, робототехников, представителей ведущих научных школ. Кроме того, в «Робиконе» принимают участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные компании технологического и научно-исследовательских профилей.